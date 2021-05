MCom e governos estaduais na INOVAtic de junho

O secretário-executivo do MCom, Vitor Menezes irá apresentar o Programa Norte e Nordeste Conectados e Secretários de C&T de diferentes estados, além do NIC.Br debaterão as políticas para a expansão da banda larga na região.

A INOVAtic 2021, que será realizada entre os dias 09 e 11 de junho, totalmente virtual, está com uma agenda de debates repleta de temas instigantes para estimular o crescimento da oferta de banda larga no país. A Feira de Negócios e Congresso – ISPs prontos para o novo Salto – terá, em sua abertura, a presença do secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, que irá falar do programa Norte e Nordeste Conectados. A sua palestra acontece no horário das 9hàs9h20m.

Em seguida, haverá o Painel “Políticas de Conectividade e e Inovação dos Estados”, que já tem a presença confirmada de Demi Getschko, Presidente do NIC.br; Lucas Ramos, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco

Tiago Ribeiro Patrício, Diretor Porto.PI – SDEí – Piauí Conectado.

Ainda neste dia, haverá debates sobre o Programa Amazônia Conectada e Redes Neutras, além de apresentação de diversos Key Note Speakers. Na Feira virtual, empresas com as mais diferentes soluções estarão apresentados seus produtos e serviços e também fazendo grandes promoções para os ISPS.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.