MCom debate infraestrutura e cenário político do 5G com empresários em Washington

Discussão também focou no acompanhamento da disputa econômica entre Estados Unidos e China e os impactos dela no cenário do 5G”, explicou o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra

No segundo dia da viagem aos EUA, a comitiva formada por Ministério das Comunicações, Defesa, TCU e Senado se reuniu com representantes da IBM, Motorola Solutions, Qualcomm e do Departamento de Inteligência Nacional (ODNI). Os encontros se deram nesta terça, 8, em Washington.

Entre outros assuntos tratados, as autoridades abordaram potenciais problemas políticos do cenário nacional e internacional no âmbito da implementação do 5G. “Do ponto de vista internacional, a discussão também focou no acompanhamento da disputa econômica entre Estados Unidos e China e os impactos dela no cenário do 5G”, explicou o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra.

PUBLICIDADE

A Qualcomm é uma das maiores produtoras mundiais de chips e outros equipamentos que suportam a tecnologia 5G. Por sua vez, a Motorola Solutions tem uma vasta experiência internacional na gestão de redes privativas, que são de interesse do Brasil e estão previstas no edital do leilão do 5G, em análise pelo TCU.

Já a IBM tem uma atuação grande no Brasil na área de data center e computação em nuvem. Ela também é uma das fornecedoras de equipamentos e serviços “open RAN” do 5G, além das redes privativas de telecomunicações. Segundo Faria afirmou em seu perfil numa rede social, a empresa também está de olho no mercado que se abre em redes privativas.