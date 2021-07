MCom convoca cidades para adesão ao Programa Digitaliza Brasil

A Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações lançou, nesta quarta-feira, 14, edital com o objetivo de selecionar municípios para adesão ao Programa Digitaliza Brasil, que fornecerá equipamentos para a TV Digital, com recursos do saldo da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV (EAD). Poderão aderir 15 municípios do Rio Grande do Norte, cinco do Piauí e quatro do Ceará, conforme lista publicada.

O prazo para adesão começa dia 20 deste mês e acaba dia 20 de agosto e será feita por meio de formulário a ser preenchido digitalmente disponibilizado na página: www.gov.br/mcom/digitalizabrasil. As prefeituras cadastradas vão receber equipamentos para a digitalização dos sinais analógicos das estações retransmissoras de televisão instalados.

A EAD será responsável pelo recebimento das manifestações de interesse e instrução documental, incluindo a realização e estudos de viabilidade da instalação da infraestrutura compartilhada necessária para a operação do serviço de televisão digital no município.

Leia aqui a íntegra do edital.