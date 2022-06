MCom confirma prazos para ampliação do projeto Amazônia Conectada

Representantes do Ministério das Comunicações participaram, na quarta-feira, 22, de audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o andamento da ampliação do projeto Amazônia Conectada. Durante o encontro, o diretor de Projetos de Infraestrutura da pasta de Comunicações, Marcus Vinicius Galletti, confirmou cronograma das próximas fases.

De acordo com as informações da pasta, o trecho de conexão entre Macapá (AP) e Santarém (PA), que faz parte da primeira fase, já compreende 770km, e está em fase de finalização. A próxima extensão, entre Santarém (PA) a Manaus (AM), com 920 km, tem previsão de conclusão em março de 2023.

PUBLICIDADE

O primeiro trecho foi custeado com recursos da União, chegando a R$ 94 milhões em investimentos. A próxima fase conta com R$ 165 milhões a serem pagos com recursos do edital de 4G.

Ainda de acordo com a pasta, os recursos para as demais etapas estão garantidos com aporte de R$ 1,3 bilhão do edital do 5G. “Não há necessidade de recursos do Orçamento da União para completar essas infovias”, afirmou Galletti.

Escolas inclusas na Amazônia Conectada

A previsão do ministério é de conectar ainda neste ano 5,6 mil escolas à rede instalada na Amazônia. Ao todo, já houve a incorporação de 6,5 mil pontos, atendendo a 685 municípios.

Sobre o atendimento das escolas por redes de fibra óptica nas cidades, ele informou ter expectativa de que a conectividade chegue às escolas atendidas pelas redes metropolitanas “até o final de junho, no máximo início de julho”.

Avanço na região Norte

Galleti também destacou que a conclusão do backbone do Acre está prevista para 2025. Com os avanços, o diretor espera que a região se torne fronteira de investimentos no setor.

“A gente já tem notícia de que, em Rondônia, o mercado de pequenos provedores está muito aquecido, eles estão implantando redes interligando a cidade. Eu acho que o Acre será a próxima fronteira”, disse.

*Com informações da Agência Câmara.

PUBLICIDADE