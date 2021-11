MCom autoriza emissão de debêntures pelo Grupo Conexão

O Ministério das Comunicações aprovou a emissão de debêntures pela Triple Play Brasil Participações, do Grupo Conexão, para investimento na Implantação e ampliação de rede de transporte e rede de acesso fixa para telecomunicações. O valor máximo autorizado é de R$ 150 milhões.

A construção da rede ficará a cargo de outra empresa do grupo, a Videomar Rede Nordeste e vai beneficiar os estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

PUBLICIDADE

A instituição autorizada poderá captar o recurso necessário no mercado, por meio da emissão de títulos de crédito privado que buscam, no médio e longo prazo, financiar os investimentos e os compromissos financeiros. Por meio desse mecanismo, há uma redução do Imposto de Renda (IR) que incide sobre os ganhos obtidos a partir dos títulos de crédito, emitidos para financiar os projetos.

Para pessoas físicas interessadas em investir, o tributo é zerado, sem qualquer cobrança sobre a remuneração do investimento. Para as empresas (pessoas jurídicas), o IR cai de 22,5% para 15%.

O Grupo

O Grupo Conexão foi comprado pelo fundo de infraestrutura norte-americano, Grain Management, que faz o primeiro investimento fora dos Estados Unidos. O Grain atua com operadoras que no Meio-Oeste e no estado da Flórida prestando serviços de telefonia móvel e banda larga fixa e comunicou em julho deste ano, ao mercado, a aquisição das operações brasileiras, que são o resultado de aquisições de 11 ISPs nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil.

O Grupo Conexão tem hoje quase 450 mil assinantes de banda larga fixa e 20 mil clientes no segmento B2B. Constituído pela gestora Acon, também um fundo de private equity, há algum tempo procurava novos sócios, depois que desistiu de fazer a sua IPO. Embora o valor da aquisição não tenha sido revelado, na época do lançamento da oferta pública, o grupo estaria valendo entre R$ 2 a 3 bilhões.

Antes conhecido como Acon, depois TriplePlay, o grupo é o fruto da incorporação dos seguintes ISPs: Outcenter (SP, MG e BA), Cabo Telecom (RN e PB), Conexão Telecom (SP e MG), Direta (MG), Mega Sistemas (SP), Cortez Online (RN), Multiplay Telecom (CE), Ideia Telecom (CE) e StarWeb (MG) que ofertam serviços de internet banda larga, complementados por TV por assinatura e telefonia fixa.

PUBLICIDADE