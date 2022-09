MCom abre licitação para comprar ativos de redes

O Ministério das Comunicações (MCom) abriu licitação para aquisição, mediante registro de preços, de ativos de rede para composição de solução de conectividade de data center, com provimento de serviços de implantação, instalação, configuração, operação assistida e garantia dos equipamentos, de acordo com as especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas. O valor global estimado é de R$ 797,5 mil no primeiro ano.

A abertura das propostas está marcada para o dia 30 deste mês no site www.gov.br/compras. E o edital pode ser obtido no endereço https://www.gov.br/compras/edital/410003-5-00014-2022.

A lista abaixo detalha a solução a ser contratada:

2 Switch Data center (Tipo1) 32 portas 10/25Gb (SFP+/SFP28), incluindo garantia de 60 meses

2 Switch Data center (Tipo 2) 48 portas 1000BASE-T + 2 portas 10Gb (SFP+/SFP28), incluindo garantia de 60 meses

64 Transceiver 10GBASE-SR (SFP+/SFP28)

1 Cabo DAC 10 Gb

1 Software de Gerência de Rede, incluindo garantia de 60 meses

Serviço de Configuração e Instalação

Serviço Treinamento para a equipe

A justificativa do Ministério das Comunicações para a licitação é a modernização da sua estrutura de TIC.

Parte dos equipamentos utilizados na atual infraestrutura estão obsoletos ou entrando em estado de obsolescência, diz a pasta. Não garantem, completa, o atendimento das demandas “atuais e futuras sem intercorrências e limitações para atender as necessidades dos sistemas existentes e a quantidade de usuários do órgão”.

