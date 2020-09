Governo lança programa de banda larga para a Amazônia

Primeiro trecho de backbone de fibra óptica ligará a capital do Amapá à cidade de Santarém, no Pará.

O Ministério das Comunicações lançou hoje, 12º, em solenidade no Palácio do Planalto, o Programa Norte Conectado, com o anúncio de realização do primeiro trecho de backbone de fibra óptica, ligando a capital do Amapá, Macapá, à cidade de Santarém, no oeste do Pará.

Esse trecho envolvendo 650 km de fibra óptica com capacidade superior a 100 Gb/s e instalação de pontos de acesso à banda larga por satélite. Depois, o programa seguirá rumo a Manaus até chegar a Tabatinga, no extremo oeste do Estado do Amazonas, na fronteira com a Colômbia.

“Então hoje estamos anunciando que já vai começar esse trecho, que será o primeiro de nove porque nós queremos mais oito etapas e vamos chegar até o oeste da Amazônia, até Tabatinga. Com o final do projeto o investimento será de 1 bilhão de reais para atingir 9.3 milhões de brasileiros”, destacou.

Segundo o secretário de Telecomunicações do ministério, Vitor Menezes, a ideia é que sejam instalados cabos de fibra óptica nos leitos dos rios. “Por isso, o processo é economicamente e ambientalmente sustentável na medida em que vamos trabalhar com parcerias com o setor privado local”, adiantou.

Sobras do leilão da 4G

Em seu pronunciamento, Faria sinalizou novamente disposição de utilizar sobras do leilão da 4G, no valor de R$ 1,4 bilhão, para ser aplicado na melhoria da conectividade na Amazônia e em outras áreas sem acesso à internet.

“Estamos conversando com a Anatel que nós queremos levar internet para quem não tem. Esse projeto que começa de Macapá a Tabatinga vai beneficiar 9 milhões de pessoas. Se nós temos hoje 43 milhões de pessoas sem internet só com esse projeto nós vamos resolver cerca de 25% do problema que temos no Brasil. Então vou precisar de parceria da Anatel e do TCU para que consigamos levar internet e TV digital, porque na região norte muitas TVs são analógica”, acrescentou.

O programa reúne um conjunto de ações que vão desde a construção de uma infraestrutura de telecomunicações em fibra óptica, com capacidade superior a 100 Gb/s, até a instalação de pontos de acesso à banda larga por satélite.

Na primeira fase do programa será construído o primeiro trecho do backbone de fibra óptica – canal por onde pode trafegar grande quantidade de dados – que interligará Macapá/AP, Alenquer/PA, Almeirim/PA e Santarém/PA. Esse primeiro trecho, de 650 km, vai alcançar 165 escolas, além de tribunais e hospitais, beneficiando uma população de mais de 950 mil habitantes. A estimativa é que essa etapa seja concluída no primeiro semestre de 2021.

O empreendimento foi possível por meio de uma parceria entre Ministério das Comunicações, Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Educação e Senado Federal (a partir de Emenda Parlamentar do Senador Davi Alcolumbre). “Com essa união de esforços estamos levando maior integração, mais saúde, conhecimento e lazer, além de ampliar as possibilidades de trabalho e renda”, ressaltou o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Para o primeiro trecho do programa, o Ministério das Comunicações já disponibilizou R$ 25,2 milhões; o Conselho Nacional da Justiça, R$ 7,7 milhões; o Senado Federal, R$ 6,15 milhões e Ministério da Educação, R$3 milhões, totalizando R$42 milhões. Esses valores serão somados aos recursos pré-existentes para o projeto.

Infovia e satélite

Ainda em 2020, o Ministério das Comunicações mobilizará o levantamento hidrográfico, o licenciamento ambiental e o início da construção de um novo trecho da infovia, que interligará Santarém/PA a Manaus/AM. O projeto, como um todo, prevê nove infovias lançadas através dos diferentes rios da região Amazônica, somando cerca de 10.000 km, interligando 59 municípios diretamente e atendendo a uma população de aproximadamente 9,2 milhões de habitantes.

Segundo a assessoria da pasta, o governo atingiu a meta de levar 7.476 pontos de internet por satélite para escolas de regiões carentes em todo o país. Com isso, foi possível alcançar cerca de 2.600.000 alunos por todo o Brasil. Dessas escolas, mais de 80% estão nas regiões Norte e Nordeste. Na Região Norte são 3.192 antenas, atendendo 378 municípios e 2.122 escolas rurais. (Com informações do Ministério das Comunicações)