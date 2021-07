Mattes: A falta de chips vai impulsionar ainda mais a nuvem?

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Por Jônatas Mattes*

PUBLICIDADE

Há uma grave crise em curso que afeta a indústria global. Um número crescente de empresas está tendo muita dificuldade em comprar semicondutores, os “chips”, para produzir seus equipamentos. Carros, smartphones, computadores, servidores, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos em geral, tudo hoje depende deste componente, principalmente em nossa atual era da tecnologia conectada e inteligente.

Esta falta de chips tem vários fatores. Um deles é a atual pandemia, onde os fabricantes diminuíram por um período a produção, porém o isolamento social impulsionou as empresas de tecnologia, que compraram todos os recursos disponíveis no mercado. A China se precaveu a escassez por conta das sanções dos EUA e da pandemia, estocou e expandiu em larga escala seus estoques de processadores, o que só agravou o problema. Outros fatores também tiveram impacto, até uma grande fábrica pegou fogo no Japão, impactando o fornecimento de chips para a indústria automobilística global.

Grandes empresas como Intel, Cisco e muitas outras preveem que a normalização da produção e fornecimento de semicondutores, para atender a crescente necessidade da indústria (e das pessoas) poderá levar ainda alguns anos.

O impacto é o inevitável aumento de custos e a escassez de dispositivos. A tecnologia terá que dar novos saltos de eficiência, com maior capacidade de processamento e operações para cada milímetro de chip construído, maior durabilidade/longevidade dos dispositivos, buscando de uma forma inteligente evitar a rápida obsolescência destes dispositivos. Caso a situação se agrave ainda mais, é possível que veremos grandes coalizões de fabricantes de hardware, tecnologia e provedores de solução.



Sim, acredito que a computação em nuvem pública terá um uso ainda maior neste momento, pois traz um conceito de uso de tecnologia muito mais inteligente.

A nuvem pública permite o uso sob demanda, somente dos recursos necessários conforme o momento, não são necessários investimentos antecipados e nem o amplo planejamento. Isto permite que empresas e pessoas usufruam da infraestrutura de forma compartilhada, quando um não está usando, este recurso pode ser usado por outro, com elasticidade, escalabilidade, alta disponibilidade e segurança.

O ponto acima inclusive permite que empresas ao redor do globo usufruam de tecnologia, capacidade de processamento, armazenamento e quaisquer outros recursos de outras regiões que tenham a oferta disponível. Enquanto uma empresa no Brasil não precisa do recurso das 22h às 8h, outra empresa o pode usar em seu horário comercial na Índia, na Austrália ou em outro país conforme seu fuso horário.

Outro ponto importante é que as nuvens abstraem para os usuários toda a camada de aquisição, gestão e manutenção de equipamentos e datacenters (energia, climatização, suporte, etc). Isto traz economia em escala e a alta especialização também traz a manutenção otimizada e extensão da vida útil.



A nuvem pública crescerá ainda mais, porém precisará da mesma forma endereçar este desafio da falta de semicondutores, pois a nuvem também usa chips.

*Jônatas Mattes é fundador e Chief Visionary Officer da O3S