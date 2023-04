Master Internet traça estratégia com redes neutras e M&A para expansão

Com importante presença nos estados de Minas Gerais e São Paulo, a Master Internet está preparada para voos mais altos, previstos em seu plano estratégico. A meta é não apenas avançar nos estados onde atua, mas expandir a sua atuação para novas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

A meta do grupo, que inclui uma unidade voltada para o atendimento de corporações, é dobrar o número de acessos – dos atuais 150 mil para 300 mil – até 2025. Dentro desse planejamento, recentemente a Master Internet adquiriu um provedor no Vale da Paraíba, no interior de São Paulo e incorporou uma operação em Minas Gerais.

“Para atingir nossos objetivos, vamos usar a infraestrutura que estiver disponível, seja a nossa própria ou das redes neutras com quem mantemos parcerias”, afirma o diretor de Engenharia da empresa, Diego Aquino. A outra opção é aquisição de ISPs. “Atualmente, estamos em negociações para compra de três provedores no interior de São Paulo que acrescentarão mais de 20 mil acessos, caso sejam concluídas”, disse.

A ideia é identificar cidades próximas onde a Master Internet já atua para facilitar a integração dos novos assinantes e aproveitar toda a sinergia desse compartilhamento. “Com isso, reduzimos o custo operacional para investir na qualificação das redes”, pontua Aquino.

Dados de consultorias do mercado apontam que, em três anos, ocorreram 407 transações de M&A no segmento de pequenos e médios provedores. Em 2021, um dos anos mais agitados em fusões e aquisições, estima-se que foram assinados 154 de contratos.

Atualmente, a Master Internet, que tem sede em Minas Gerais, oferece seus serviços em 76 cidades e dispõe de mais de 17 mil km de rede de fibra óptica. Criada há 33 anos como empresa de TV a cabo, a operadora diversificou seu portfólio, mantendo a qualidade de atendimento a seus clientes.

Profissionalização

Para chegar à posição de liderança, a provedora regional passou por um processo de profissionalização dos seus quadros e conta com um conselho, que participa da tomada de decisões. A empresa não descarta negociações com fundos de private equity no futuro.

A Master Internet investe constantemente na modernização de sua rede. O DNA do grupo é atender ao mercado B2C, mas ingressou no segmento B2B há quatro anos e mantém trajetória ascendente.

“Nosso objetivo é crescer mantendo o atendimento próximo e humanizado, que encanta e fideliza nossos clientes”, completou Aquino.

