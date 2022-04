Master expande para BH usando rede neutra da V.tal

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O ISP Master, que já tem presença na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, assina com a V.tal para expandir sua cobertura

O provedor de internet Master se tornou mais um cliente em rede neutra da V.tal, a empresa resultante do spinoff de ativos de fibra da Oi. O ISP já tinha presença em Minas Gerais e São Paulo, onde opera há mais de 30 anos. Com o contrato, agora passa a operar também em Belo Horizonte.

A empresa também vai expandir sua atuação em bairros das cidades de Divinópolis, Montes Claros, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha, Betim, Contagem e Sete Lagoas, totalizando nove municípios no estado.

O serviço de FTTH (Fiber to the home) contratado prevê a instalação da fibra óptica até a casa do cliente final através da infraestrutura da V.tal.

“Com o uso das redes neutras, desenvolvemos um plano para o futuro focado no atendimento ao cliente e em um pacote de serviços mais amplo com soluções de suporte financeiro e assistência saúde, por exemplo. Nossa meta é alcançar 150 mil novos clientes de banda larga de fibra óptica até 2024”, revela Henrique Leibholz, Diretor de Operações da Master, sobre o acordo com a V.tal.

Pioneiros nas regiões de atuação, entre Minas Gerais e São Paulo, a Master oferece serviços de Internet Fibra Ótica, Banda Larga e TV por assinatura. A empresa está entre os maiores provedores de internet do Brasil, presente em 60 cidades, com mais de 800 colaboradores e cerca de 25 mil assinantes.

O mercado de redes neutras é formado por operadoras de infraestrutura compartilhada para redes de banda larga fixa. A V.tal é a que tem a rede de maior capilaridade. Herdada da Oi, a rede tem quase 400 mil km de fibra óptica instalada em cerca de 2,6 mil cidades do país, passando diante de 15 milhões de residências.

A V.tal foi criada no âmbito da recuperação judicial do Grupo Oi, iniciada em 2016, e previsto para se encerrar em maio deste ano. O controle da V.tal foi vendido a fundos gerido pelo banco BTG Pactual, ao fundo soberano GIC, de Singapura, e à Globenet (do BTG). O negócio aguarda apenas o aval da Anatel para ser concluído.

