Mario Girasole, VP da TIM, receberá título de cidadão honorário do Rio de Janeiro

O vice-presidente de Assuntos Regulatórios, Institucionais e Relações com a Imprensa da TIM Brasil e presidente do Instituto TIM, Mario Girasole, será homenageado nesta quinta, 4, pela Câmara Municipal carioca, com o título de Cidadão Honorário da Cidade do Rio de Janeiro. A honraria reconhece aqueles que não nasceram no Rio, mas desenvolvem na cidade trabalhos relevantes para a sociedade.

Nascido em Nápoles, na Itália, e doutor em Economia, Mario Girasole atua no Brasil desde 2004. Trabalha há quase 20 anos no país e se tornou cidadão brasileiro em 2016.

Ele foi agraciado pelo governo italiano em 2014, com a Ordem da Estrela de Itália, por promover os laços de amizade entre os dois países. Em 2018, ganhou do Governo do Brasil a Medalha do Exército e a Medalha do Pacificador, que estão entre as principais comendas para civis das Forças Armadas. Girasole as recebeu pelas atividades desenvolvidas no interesse da nação e das suas relações de amizade com as outras nações.

Em 2020, escreveu artigo para o TS em que comentava os efeitos da pandemia do coronavírus no mercado. Na ocasião, Girasole comparava a experiência da Itália no combate ao vírus ao que o Brasil passava no momento.

Mario Girasole é pai de Leonardo e Gabriela, nascidos no Rio. É torcedor aficionado do Fluminense, no Brasil, e da Juventus, na Itália.

