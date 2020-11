Marcus Weldon deixará Nokia em março de 2021

Marcus Weldon, CTO da Nokia e presidente do Bell Labs, deixará a empresa no fim de março de 2021. Seu cargo já estava ameaçado pelas mudanças organizacionais na empresa trazidas com a chegada Pekka Lundmark ao cargo de CEO, substituindo Rajeev Suri.

As transformações anunciadas em outubro deste ano, previam a concentração da empresa em quatro grupos, cada um com um líder, sendo que a Bell Labs seria absorvida por um deles.

PUBLICIDADE

Em seu Twitter, Weldon escreveu: “Depois de 25 anos, 11 como CTO e quase oito como presidente do Bell Labs, eu decidi buscar novas pastagens e entregar as rédeas por meio de uma transferência de poder pacífica”, ironizou o executivo, em referência jocosa às eleições norte-americanas deste ano.

Um representante da Nokia declarou que, antes de sair, Marcus Weldon irá auxiliar no estabelecimento da organização de Estratégia e Tecnologia da Nokia. A saída do executivo sucede a do CMO (Chief Marketing Officer), Berry French, no início deste mês. French também deixou seu posto no conselho HMD Global, no qual a Nokia possui uma cadeira.

Weldon havia se juntado a Bell Labs em 1995 como pesquisador na Divisão de Física. Depois, se tornou membro da equipe técnica, passando a trabalhar com nova fibra óptica e tecnologia fotônica na empresa Lucent Technologies, que detinha a Bell Labs. Em 2009, na Alcatel-Lucent, foi nomeado CTO, e permaneceu no posto após a aquisição da empresa pela Nokia (Com assessoria de imprensa)