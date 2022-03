Marcos Pontes concorrerá a deputado federal por São Paulo

Marcos Pontes disse que acertou com o presidente que indicará seu substituto, mas não quis revelar o nome. Além disso, o ministro informou que acompanhará as atividades do MCTI de perto mesmo afastado

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações MCTI, Marcos Pontes, concorrerá à deputado federal por São Paulo, pelo PL. O astronauta será um dos 12 ministros que deixarão o governo para ser candidato. O prazo para Pontes deixar o ministério é 2 de abril, seis meses antes do primeiro turno das eleições.

Ao responder sobre sua candidatura à deputado federal ao Tele.Síntese durante o MWC22, o ministro disse que acertou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que indicaria seu substituto. Pontes não quis revelar o nome do próximo titular da pasta. Além disso, o astronauta avisou que acompanhará de perto as ações e atividades do MCTI durante seu afastamento. Pontes deve ser o único ministro a concorrer a deputado por São Paulo.

Sem candidatura

Há uma semana, o ministro das Comunicações (MCom), Fabio Faria, anunciou sua desistência a uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Norte, dizendo que fica no governo até o fim. Faria e Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, disputavam quem seria o candidato a senador pelo estado com apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Deputado federal pelo PSD, o ministro afirmou ainda que não será candidato a outro mandato nas eleições de 2022, nem pretenderá compor a chapa de Bolsonaro à reeleição como vice-presidente. Faria disse que continuará como ministro das Comunicações pelo menos até inaugurar a nova rede 5G nas capitais e levar internet a todas as escolas públicas brasileiras, o que ele avalia que será finalizado até o final de 2022.

Quando o governo terminar, o ministro disse que voltará para a iniciativa privada, mas não deu detalhes. Também informou que não ficará no governo em um eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro.

