Marco final do TAC da TIM será em 2024

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)



A TIM tem a expectativa de que dentro de três anos a Anatel ateste que foram cumpridos todos os compromissos assumidos pela operadora, quando assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em agosto de 2014. “Será o capítulo final para a empresa”, afirma Carlos Franco, diretor de Regulatory Affairs, que em Live do Tele.Síntese fez um relato histórico do primeiro acordo assinado com a agência reguladora.