Marcelo Galvão é o novo CIO da Alloha Fibra

Em linha com sua estratégia de crescimento e ganho de mercado, a Alloha Fibra, grupo independente de fibra óptica do Brasil, anuncia a contratação de Marcelo Galvão como novo CIO para o Grupo. A companhia já é a terceira maior provedora do país no segmento e atende mais de 1.3 milhão de clientes no B2B e B2C, em mais de 270 cidades, por meio de suas 9 marcas comerciais.O executivo assume o cargo com o desafio de liderar as iniciativas de sinergia na área de TI do Grupo, assim como otimizar a utilização de recursos e trazer mais agilidade no atendimento das necessidades do negócio e dos clientes. A missão inclui a atuação de forma estratégica junto aos demais departamentos, alavancando temas como: inovação tecnológica, aceleração do processo de transformação digital, segurança e estratégia de dados.

PUBLICIDADE

Com vasta experiência de 25 anos no mercado, Marcelo Galvão atuou anteriormente como diretor de TI na Odontoprev e na Oncoclínicas. Também reúne passagens pela Serasa Experian como superintendente de TI – sendo responsável pela área de desenvolvimento de sistemas, arquitetura e PMO-TI; pela Claro, como diretor de desenvolvimento de sistemas; pela TIM, como gerente da plataforma de integração de sistemas, entre outras. Possui formação em engenharia da computação pela Unicamp e mestrado em informática pela École Centrale de Lyon (França).

Foco

O foco da companhia é levar para o maior número de pessoas, acesso à internet com a qualidade Fibra, contribuindo para a inclusão digital e social do Brasil. Esse acesso se dá por meio de nove empresas que compõem o grupo Alloha Fibra: Sumicity, Giga+Fibra, Click Telecom, Univox Fibra, VIP Telecom, Niufibra, Ligue Telecom, Mob Telecom e Wire. Juntas, elas totalizam mais de 110 mil quilômetros de fibra ótica por toda a extensão territorial.

A história da Alloha Fibra teve início em 2018 com a aquisição da Sumicity, um projeto que se provou de grande potencial, bem estruturado e de alcance nacional. As operadoras do grupo atuam de forma independente e atendem os clientes de maneira próxima, garantindo qualidade dos serviços e do atendimento.

No total, a companhia soma 6.000 colaboradores.(Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE