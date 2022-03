Marcadas para abril as sabatinas de Baigorri e Coimbra

Decisão foi do presidente da Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, Dario Berger. A sabatina na CI está marcada para o dia 5 de abril, durante o “esforço concentrado”, que vai de 4 a 8 de abril

Marcadas para abril as sabatinas de Carlos Baigorri e Artur Coimbra. Serão realizadas durante a semana do “esforço concentrado”. A decisão foi do presidente da Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, Dario Berger. Baigorri e Coimbra são indicados à presidência e ao Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, respectivamente. A sabatina na CI está marcada para o dia 5 de abril.

Berger justificou a não realização das sabatinas nesta terça-feira em razão do esforço concentrado, que será de 4 a 8 de abril. “O esforço concentrado está marcado para 4 a 8 de abril, onde as sabatinas seriam realizadas em praticamente todas as comissões e as votações seguiriam no dia seguinte ao Plenário para deliberação final”.

Na reunião semipresencial na Comissão de Infraestrutura, os pareceres dos relatores foram lidos e os indicados apresentados. ”A discussão, os questionamentos e o debate que precede sempre as sabatinas, vou deixar para que aconteça durante o período do esforço concentrado, para não fugir ao entendimento da Presidência do Senado Federal”, afirmou Berger.

Tumulto no TCU

A manhã desta terça-feira foi marcada por um despacho do ministro Walton de Alencar Rodrigues com medida cautelar que suspendia a indicação de Carlos Baigorri para ocupar a vaga da presidência da Anatel por cinco anos.

Minutos antes do da hora marcada para o início das sabatinas, Rodrigues mudou seu despacho autorizando a indicação de Baigorri para a presidência. No documento, consta a ressalva de que o mandato não extrapole os cincos anos estabelecidos na nova lei. Na sessão na Comissão de Infraestrutura, Beger comentou sobre a medida cautelar.

Os meses que antecederam a sessão de hoje no Senado também foram marcados por incertezas e cancelamentos. Chegou ao ponto das entidades que representam os setores regulados pela Anatel fizeram manifestos apoiando a indicação dos dois nomes e pediam celeridade no processo.

PUBLICIDADE