O Brasil terá uma recuperação econômica em “V” este ano, fechando 2021 com crescimento do PIB em 5%, apesar de não ser uniforme, afirmou hoje o CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluly Filho. Mas, para ele, o maior desafio não é comparar o desempenho deste ano com o do ano passado e sim enfrentar uma agenda de crescimento sustentável, já que em 2022 o banco estima que a economia não vai crescer mais do que 2%.

