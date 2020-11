Mais de 60% dos serviços públicos federais em formato online

A plataforma Gov.br, base dos sistema de assinaturas digitais, conta com 84 milhões de usuários cadastrados. A estratégia de governo digital é tema do 5×5 TecSummit, que acontece de 07 a 11 de dezembro.

A plataforma digital do governo federal, Gov.br, atingiu até agora 84 milhões de usuários cadastrados, segundo dados da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Essa ferramenta é a base do sistema de assinaturas digitais que permite a identificação dos cidadãos junto ao Estado.

Nas contas da Secretaria do Governo Digital, até aqui 63% dos 3,9 mil serviços públicos federais estão disponíveis em formato online. Além disso, 13 estados e 74 municípios já se integraram ao Gov.br, fazendo com que também serviços desses entes federados possam ser acessados pelo portal único, caso de pedidos de limpeza urbana e pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

“No mês de outubro comemoramos a marca histórica de mil serviços transformados para o meio digital desde janeiro de 2019. O objetivo é facilitar a vida das pessoas, tornando mais simples o acesso aos serviços do governo. O Gov.br é o governo como plataforma”, comemora o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade.

O evento

A estratégia de governo digital é tema do 5×5 TecSummit, que acontece de 07 a 11 de dezembro, organizado pelo Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, TI Inside e Teletime. A vertical governo acontece no dia 07 de dezembro é o secretário de Governo Digital, Luis Felipe Monteiro, já confirmou presença. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Inscreva-se! Participe. O 5×5 TecSummit surge como o evento de TICs do Brasil.

