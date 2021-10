Mais de 40 bilhões de ataques à cibersegurança no primeiro semestre

Os cibercriminosos ao redor do mundo estiveram ocupados na primeira metade de 2021. Segundo o relatório “Attacks From All Angles: 2021 Midyear Cybersecurity Report”, da Trend Micro, as ofensivas digitais contra empresas ultrapassaram a marca de 40 bilhões na primeira metade do ano.

Os ataques incluem campanhas de phishing, com o uso de arquivos e URLS maliciosas, que redirecionam para páginas que disseminam conteúdo infectado e abrem as portas para a entrada de hackers, assim como ataques ransomware, que usam cada vez mais tecnologias furtivas e sofisticadas para obter o pagamento de milhões de dólares das empresas. “Vimos, no primeiro semestre, ataques modernos de ransomware, com uso da técnica de dupla extorsão: além de exigir resgate para devolver os dados sequestrados e criptografados, os cibercriminosos coagem as vítimas, ameaçando liberar informações valiosas na internet”, destaca o pesquisador de Ameaças da Trend Micro, Fernando Mercês.

Ele lembra que a tática tem obtido sucesso e cita como exemplo os ataques a dois gigantes industriais: a empresa de oleoduto dos Estados Unidos Colonial Pipeline e a JBS, maior produtora e exportadora de carne do mundo. Nos dois casos, houve paralisação das operações (metade da Costa Leste americana ficou sem combustível) e pagamento de resgate, que somados totalizam US$ 15,4 milhões.

O levantamento mostra que os atacantes do ransomware moderno estão mais maduros, usando ferramentas e técnicas de ameaça persistente avançada (APT) para acessar e se aprofundar no sistema das vítimas, roubar dados e entregar suas cargas maliciosas.