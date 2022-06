Mais de 264 mil chips da Oi Móvel foram ‘perdidos’ durante migração

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

De acordo com monitoramento da Anatel, operadora tinha 42.078.291 acessos em março. Concorrentes receberam 41.813.937 deles. Veja também para onde vai o seu celular Oi.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) atualizou, nesta terça-feira, 21, os dados do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Os números mostram uma “perda” de 264 mil acessos (chips) da Oi Móvel entre março e abril, quando houve migração para as concorrentes que compraram a base de clientes – TIM, Vivo e Claro.

De acordo com a Anatel a Oi possuía 42.078.291 acessos de telefonia móvel em março deste ano. Destes, 41.813.937 foram transferidos para as novas operadoras.

A TIM ficou com 39% dos chips da Oi Móvel. A operadora criou a SPE Cozani RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. que, em abril, informou 16.309.834 acessos.

Com a segunda maior fatia de clientes está a Claro, que criou a SPE Jonava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. Ao todo, a empresa recebeu 12.852.996 acessos do SMP em abril, 31% do total.

Já a Vivo, por sua vez, criou a SPE Garliava RJ infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A., informando 12.651.107 acessos em abril, 30%.

Ao todo, o país alcançou a 259,2 milhões de acessos na telefonia móvel em abril. O número representa um aumento de 4,5 milhões em relação a março – alta de 1,7%

O que acontece com os clientes da Oi Móvel?

Os números ativos da Oi Móvel estão divididos entre as três concorrentes: TIM, Vivo ou Claro. O destino de cada cliente depende do DDD. Confira na tabela qual é a operadora para cada localidade e veja o passo a passo da migração mais abaixo:



Como funcionará a migração dos clientes da Oi Móvel?

A mudança de operadora ocorrerá gradualmente. A operadora nova vai informar os clientes com antecedência, avisando sobre o prazo da mudança e condições de pagamento. Até lá, nada muda para os clientes da Oi, que continuam recebendo faturas da empresa, assim como os mesmos canais de atendimento e ofertas. Na última semana, a Claro e a Tim liberaram o uso das redes para os ovos clientes.

Clientes da Oi podem escolher para qual operadora migrar?

A qualquer momento, os atuais clientes da Oi podem pedir a portabilidade para outra operadora de preferência. Caso não ocorra nenhum movimento nesse sentido, a mudança será conforme definido no plano (na tabela acima) automaticamente.

