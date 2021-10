Mais de 170 startups passaram por fusão este ano

Segundo o Distrito, deverão chegar a 250 as start ups com M&A até o final do ano

O setor de fintechs foi o que mais recebeu investimentos no ecossistema de inovação brasileiro. De 2017 a 2021, as startups de finanças captaram mais de US$ 6,2 bilhões em aportes, volume bem acima dos US$ 1,6 bilhão levantado pela categoria de varejo online, a segunda colocada no ranking.

Nos últimos dois anos, as fusões e aquisições de startups também cresceram consideravelmente no Brasil, indo de 64 em 2019 para 163 em 2020, ainda segundo a plataforma Distrito.

Em 2021, até setembro, já ocorreram 178 negócios fechados e a previsão do Distrito é de que esse número chegue a 250 até o final deste ano.

