Mais da metade dos brasileiros pagaria por experiências de metaverso na Copa do Mundo

A grande maioria dos apaixonados por futebol está interessada em experienciar o metaverso durante competições esportivas, como a Copa do Mundo. Além disso, no caso específico do Brasil, 56% dos torcedores dizem que pagariam um valor extra para vivenciar o ecossistema de realidade aumentada nos jogos do mundial, enquanto 29% acompanhariam o torneio pelo metaverso, desde que nenhuma taxa fosse cobrada.

Os dados são da pesquisa “The World Cup 2022 Viewing Report” (A Copa do Mundo de 2022: relatório de visualização, em tradução livre), da empresa de software e serviços de comunicação Amdocs. O estudo entrevistou 600 torcedores no Brasil e no México no mês de agosto de 2022.

O relatório também indica que, enquanto 85% dos aficionados por Copa do Mundo confiam na estabilidade da rede de banda larga residencial para assistir, por streaming, aos jogos entre seleções nacionais, o mesmo não pode ser dito quando o assunto é o tráfego de dados móveis.

No Brasil, 46% dos torcedores não confiam na rede móvel para acompanhar as partidas – no México, o percentual é um pouco menor (41%).

Diante disso, a sondagem mostra que 70% dos brasileiros pagariam um valor extra por um pacote de dados 5G ilimitado dedicado à Copa do Catar. Em média, os torcedores estão dispostos a pagar US$ 13 (R$ 70) pelo serviço. A maior parte (42%), no entanto, desembolsaria até US$ 10 (aproximadamente R$ 53).

Adicionalmente, de acordo com a pesquisa, 70% gostariam de comprar pacotes flexíveis para assistir ao mundial – por exemplo, das oitavas de final em diante ou partidas de uma seleção específica, em vez de adquirir todos os confrontos.

“A noção de que você deveria pagar pelo que te interessa está crescendo”, afirmou Gil Rosen, Chief Marketing Officer (CMO) da Amdocs, ao apresentar o estudo à imprensa em São Paulo. “Quebrar pacotes em pedaços pode fazer mais pessoas assinarem os serviços”, acrescentou.

Nesse sentido, o relatório mostra que, no que diz respeito à transmissão de esportes ao vivo, 52% preferem assinar conteúdos fragmentados.

NOVAS EXPERIÊNCIAS

A pesquisa da Amdocs mostra que a televisão continua sendo o meio preferido da maioria das pessoas (75%) para assistir à Copa do Mundo. No entanto, outras experiências também chamam a atenção dos torcedores.

Segundo o estudo, 45% dizem que acompanhariam mais jogos se as partidas fossem compatíveis com dispositivos de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR). O mesmo percentual demonstra interesse por uma vista de 360 graus das partidas. Acesso a bastidores (38%) e avalições em tempo real (35%) também atraem os torcedores.

“A conexão móvel para esportes ao vivo ainda é um problema. No entanto, podemos esperar que muitas dessas experiências, inclusive o metaverso, estejam disponíveis na Copa do Mundo de 2026. Não de forma perfeita, mas em um bom nível de maturidade”, avaliou Rosen.

