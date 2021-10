Mais 183 cidades são incluídas no programa Digitaliza Brasil

Municípios no Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte poderão obter infraestrutura compartilhada para transmissão da TV digital

O Ministério das Comunicações incluiu mais 183 cidades do Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte no programa Digitaliza Brasil para receberem estações compartilhadas de transmissão da TV digital. A previsão é de que os equipamentos sejam entregues, entre novembro e dezembro.

O ministro Fábio Faria revela que ainda existem 1.638 cidades, em todo o país, apenas com o sinal analógico de televisão. “Vamos levar a TV digital para o resto do Brasil e, até dezembro do ano que vem, nenhum município mais vai assistir TV analógica”, garante.

PUBLICIDADE

As prefeituras municipais que confirmaram a adesão ao programa foram convocadas nas fases 1.1 e 1.2 do Digitaliza Brasil. Das cidades, 44 são do Ceará, 43 do Maranhão, 53 da Paraíba, 16 do Piauí e 27 do Rio Grande do Norte. As cinco primeiras a oficializarem participação foram Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Portalegre, Rafael Fernandes e Umarizal, todas do RN.

Por meio do Digitaliza Brasil, também serão entregues os kits conversores às famílias com baixa renda que atenderem aos requisitos definidos pelo grupo gestor da digitalização (GIRED).

Veja a lista completa dos municípios que assinaram termos de adesão no endereço: https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/outubro/mcom-confirma-inclusao-de-183-cidades-no-programa-digitaliza-brasil/lista-municipios-digitaliza-brasil.pdf (Com assessoria de imprensa)