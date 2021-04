Maioria dos testes de aplicações móveis não é automatizada, indica pesquisa

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Uma pesquisa realizada pela Kobiton concluiu que 75% dos testes de aplicações móveis ainda não são automatizados. Outro dado do estudo demonstra que 73% dos funcionários responsáveis pelos testes realizam, pelo menos, 100 testagens manualmente antes de cada lançamento de aplicativo, o que prejudica a agilidade dos negócios. O estudo ouviu 350 testadores de software e desenvolvedores de aplicações móveis de diversos países.

Apesar da automação ser apontada como uma tendência, sua implantação está ainda nos primórdios. De acordo com a pesquisa da Kobiton, 58% do pessoal de testes revelou que os projetos de automação são relativamente novos ou que possuem menos de seis meses. Os números apresentam uma preocupação para as empresas, uma vez que para 70% dos entrevistados o mobile é um fator crítico ou estratégico para seus negócios.

Além disso, 76% disseram que menos da metade dos testes são automatizados. Dentre as dificuldades mencionadas para a automação, estão: o processo de avaliação e escolha das ferramentas de automação de teste adequadas, relatado por 26%; e treinar e contratar engenheiros de automação qualificados (17%).

Para 55% dos profissionais, a automação poderia melhorar a qualidade do software. Enquanto 85% revelaram que gostariam de automatizar pelo menos um quarto de todos os casos de teste eventualmente. (Com assessoria de imprensa)