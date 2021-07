Maioria do Conselho Diretor concorda com arbitragem sobre STFC da Claro

O Conselho Diretor da Anatel deve aprovar a assinatura de um termo de compromisso arbitral com a Claro para tratamento de controvérsias oriundas da concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nesta sexta-feira, 16.

PUBLICIDADE

O relator do pedido de arbitragem feito pela operadora, Emmanoel Campelo, defende a aprovação da assinatura do termo. Seu voto já foi seguido integralmente pelos conselheiros Carlos Manuel Baigorri e Vicente Aquino. O julgamento acontece em circuito deliberativo.

Até o fechamento deste texto, faltava a apresentação dos votos do presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais, e de Moisés Moreira, que está em férias. Ainda existe a possibilidade de um deles pedir vistas, o que postergaria a decisão.

A arbitragem relacionada à concessão do STFC já foi solicitada pela Telefônica, e aprovada. No caso da Claro, a operadora protocolou o pedido em março. O objetivo é negociar os contratos de concessão de telefonia fixa nas modalidades de longa distância nacional e internacional.

Diz a empresa que há desequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a Anatel. “Considerando a impossibilidade de solução da controvérsia pela via administrativa, diante da negativa do pleito por esta Agência (conforme Acórdão nº 253, de 18 de maio de 2020) a arbitragem mostra-se como medida essencial, nos termos da

Cláusula 33.1 do Contrato firmado entre as Partes”, afirmou a operadora em sua petição inicial.

Este texto será atualizado com o resultado final, quando da apresentação dos votos restantes.