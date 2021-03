Maior provedor regional da Bahia, a HE-NET amplia sua rede

O objetivo do ISP é continuar sendo reconhecido por oferecer uma experiência única de conectividade, que só é possível com fortes investimentos em infraestrutura e inovação

O maior provedor da Bahia em número de assinantes, de acordo com o ranking da Anatel HE-NET está investindo na ampliação da capacidade de transmissão de dados de sua malha óptica em cidades importantes das regiões sul e sudoeste do estado, em um total de mais de 2.500 quilômetros de redes ópticas. O ISP está instalando transponders Padtec da geração de 200 Gb/s.

Para Helder Araujo, diretor executivo da HE-NET, em um cenário em que milhares de dispositivos se comunicam com a rede a cada minuto, o investimento em infraestrutura de alta capacidade é cada vez mais necessário para atender às demandas por uma experiência única de conectividade. “Nos últimos anos, a HE-NET tem-se destacado como o provedor com serviços de banda larga de maior velocidade em sua área de cobertura, de acordo com os principais sites de medição do país. E, em 2020, recebeu a certificação internacional Great Place to Work (GPTW), que a certificou como uma das melhores empresas para se trabalhar”, conta o executivo.

-Nosso objetivo é continuar sendo reconhecida por oferecer uma experiência única de conectividade e isso só é possível com fortes investimentos em infraestrutura e inovação em produtos e serviços. Nesse sentido, a solução DWDM da Padtec é uma aliada importante para a evolução das nossas redes ópticas”, completa Araujo.

Para iluminar as novas rotas do provedor na Bahia – dois anéis ópticos que conectam os principais municípios do sul e sudoeste do estado -, a Padtec forneceu transponders de 200 Gb/s, amplificadores ópticos e sistemas de proteção de rota. Forneceu também a solução OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), que permite que os operadores controlem, remotamente e de forma automática, o desempenho de suas redes ópticas por longas distâncias.

Produzida pela Padtec empregando tecnologia desenvolvida pela VIAVI – uma das principais fornecedoras de soluções de teste e monitoramento de redes do mundo –, a solução OTDR, que integra a linha de produtos da empresa, é a mais compacta do mercado.

A HE-NET conta, ainda, com a moderna plataforma Padtec NMS+, que permite monitorar e gerenciar em tempo real o tráfego de dados em suas novas rotas ópticas DWDM. Roberto Nakamura, diretor de Tecnologia da Padtec, destaca como uma das vantagens da plataforma a possibilidade de gerenciar, no mesmo ambiente web, produtos da Padtec de gerações tecnológicas diferentes – entre eles, os modernos transponders de 200 Gb/s fornecidos para a HE-NET e também lançamentos futuros. “Com a NMS+, os servidores ficam preparados para acompanhar o crescimento e a modernização de redes DWDM, incorporando novas tecnologias e produtos”, afirma o executivo.

Além dos serviços de Internet, a HE-NET oferta TV e está em fase de ativação telefonia móvel MVNO.(Com assessoria de imprensa)