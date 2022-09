Lynk anuncia lançamento de satélite para emitir sinal 5G

Teste da tecnologia está previsto para dezembro deste ano. Divulgação do projeto ocorre após empresa receber primeira licença da FCC para telefonia móvel via satélite.

A Lynk Global, empresa norte-americana de telecomunicações, anunciou, nesta quarta-feira, 28, que pretende lançar um satélite capaz de emitir sinal 5G para telefones móveis. A previsão é de realizar um teste de conexão em dezembro deste ano.

A novidade é divulgada pouco mais de uma semana após a empresa confirmar a autorização da FCC (sigla em inglês para a Comissão Federal de Comunicações), órgão regulador nos Estados Unidos, para ofertar serviço de telefonia móvel via satélite, a primeira licença do tipo já emitida para fins comerciais no país.

No comunicado desta semana, a Lynk Global afirma que já patenteou a tecnologia desenvolvida para conectar satélites a dispositivos 5G, compatíveis com os aparelhos que já estão no mercado.

A estratégia da empresa é de firmar parcerias com operadoras que atuam dentro e fora dos Estados Unidos, fornecendo conexão inclusive para regiões remotas.

Competição

Serviço semelhante de telefonia via satélite foi anunciado em agosto deste ano pela T-Mobile e Starlink, no entanto, sem mencionar a possibilidade de emissão do 5G.

A parceria entre as empresas concorrentes da Lynk Global também tem como objetivo fornecer conexão móvel para regiões descobertas atualmente, dentro e fora dos EUA. O plano, chamado de Coverage Above and Beyond (Para além da cobertura) tem previsão de início até o final de 2023.

A rede sem fio usará os satélites de baixa órbita da SpaceX e o espectro de banda média da T-Mobile. A expectativa é de iniciar com serviços básicos, como o envio de mensagens de texto.

Empresas de desenvolvimento de smartphones já começaram a incorporar ferramentas de conexão via satélite entre os diferenciais no comércio. É o caso do iPhone 14, com previsão de possibilitar “mensagens de emergência via satélite” a partir de novembro de 2022.

