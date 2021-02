Lumen quase quadruplicou sua capacidade de rede na América Latina em 2020

A Lumen quase quadruplicou a capacidade de sua Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN) na América Latina em 2020. A empresa fortaleceu o serviço na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru.

No Brasil, a empresa acrescentou 450 km de fibra óptica entre Nordeste, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

O México foi o maior beneficiado com atuais 3.600 km de fibra, após a rede triplicar em 2020. O Equador vem em seguida, com 800 km conectando o país à Colômbia e um anel de fibra de 1000 km dentro de seu território. No Chile, os 55km de fibras ligaram 200 edifícios corporativos na Grande Santiago. Já a Argentina somou mais 180 km de rede entre as províncias de de Mendoza e San Juan.

A empresa está aumentando sua CDN com o intuito atender às crescentes demandas das emissoras globais, das plataformas de transmissão de vídeo over the top (OTT) e de empresas de jogos. A empresa também adicionou mais de 260 racks a seus data centers na Colômbia, Brasil, Peru e Argentina.

“Ampliar nossas redes na América Latina foi o que nos permitiu transitar informações sem sobressaltos pelo pico da demanda gerada pela pandemia”, afirmou Leonardo Barbero, vice-presidente sênior de produtos da Lumen LATAM.

Até setembro de 2020, a atual Lumen se chamava CenturyLink. A companhia reformulou sua estratégia comercial e começou a se posicionar como empresa de tecnologia. Com isso, ela passou a se considerar como fornecedora de uma conectividade que reúne computação de borda. (Com assessoria de imprensa)