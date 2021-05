Lucro líquido da Telefónica dobra no primeiro trimestre de 2021

O lucro líquido da Telefónica do primeiro trimestre de 2021 dobrou, enquanto a receita caiu em função dos efeitos contínuos da pandemia do coronavírus, bem como às tendências desfavoráveis do câmbio estrangeiro. A empresa de telecomunicações espanhola reportou lucro líquido de 886 milhões de euro ante 406 milhões de euros do primeiro trimestre do ano anterior.

A receita no período ficou em 10,3 bilhões de euros, enquanto no ano de 2020 era de 11,3 bilhões de euros. A companhia afirmou que o coronavírus eliminou 280 milhões de euros de receita e 129 milhões de Ebitda. Mas disse que os resultados estão dentro do esperado.

A operadora informou que a base de acessos do Grupo aumentou 2% ano-a-ano e apresentou uma melhoria nos segmentos de alto valor.

PUBLICIDADE

Sobre a Vivo, a Telefónica informou que a aquisição dos ativos móveis da Oi está no caminho certo e a aprovação regulatória é esperada até o final do ano. (Com agências internacionais)