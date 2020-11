Lucro líquido da Padtec no terceiro trimestre chega a R$ 7,8 mi

A Padtec Holding , única acionista da Padtec S/A, encerrou o terceiro trimestre de 2020 com receita operacional bruta da ordem de R$ 84,8 milhões, que representa um crescimento de 32,1% em relação ao segundo trimestre do ano. Com isso, a receita operacional da empresa alcança a marca de R$ 210,4 milhões nos primeiros 9 meses de 2020 – um aumento de 21,1% na comparação com igual período do ano passado.

O bom desempenho é resultado do aumento no volume de vendas das duas unidades de negócios da Padtec: equipamentos baseados na tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) e serviços de operação e manutenção de redes de telecomunicações. Essas unidades foram responsáveis, respectivamente, por 86% e 14% da receita da empresa no terceiro trimestre. “Encerramos o terceiro trimestre com um total de clientes ativos 34% maior, em relação ao mesmo período de 2019”, destaca o diretor de Negócios e presidente interino da Padtec, Argemiro Souza.

Com melhora também no Ebtida Gerencial, a Padtec não só gerou caixa como também continuou operando no azul, com um lucro líquido de R$ 7,8 milhões no trimestre. “Por trás desses números, estão grandes esforços, em tecnologia e em eficiência operacional, visando a preservação do nosso equilíbrio econômico-financeiro”, avalia Renato Jordão, CFO e diretor de Relações com Investidores da Padtec.

Na área de pesquisa e desenvolvimento, entre janeiro e setembro de 2020, a Padtec investiu cerca de R$ 25,6 milhões de sua receita na criação de novos produtos para sistemas de comunicações ópticas de alto desempenho, mantendo a mesma relação de investimentos em P&D dos últimos anos.

