Lucro líquido da Desktop chega a 155% no 4º trimestre de 2021

A Desktop fechou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido ajustado de R$ 19,03 milhões, 155% a mais que o obtido em igual período de 2020. No ano, o lucro ficou em R$ 44,9 milhões, 16% acima do que o registrado no ano anterior.

A receita líquida chegou a R$ 123,4 milhões no 4T21, resultado 146% maior que em igual período do ano anterior. Em 2021, a receita da companhia ficou em R$ 348,9 milhões, valor 109% maior que a anotada em 2020, conforme números divulgados na noite desta quarta-feira, 30. A margem Ebitda ajustado ficou em 42% nos dois tipos de comparação.

A Desktop fechou 2021 com 612 mil assinantes em 122 cidades de São Paulo e 2,9 milhões de homes passed. Durante o 4T21, a Companhia iniciou operações em 54 novas cidades e adquiriu a Net Barretos (+63 mil acessos), LPNet (+130 mil acessos) e Infolog, assinada em dezembro/21 e com o fechamento realizado em janeiro/22 (+16 mil acessos).

A companhia, que abriu o capital em 2021, registrou um acréscimo de 33,4 mil km de rede no ano , o que representa um crescimento de 467%, sendo: 24,8 mil km de rede de acesso (394% de crescimento) e 8,4 mil km de backbone (961% de crescimento). Considerando a aquisição da Infolog, o número de assinantes cresce para cerca de 628 mil.

