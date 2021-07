Lucro do Grupo Telefónica salta 20x na esteira de vendas e fusões

Joint venture no Reino Unido e venda de torres da Telxius inflam os resultados. Em termos operacionais, companhia registrou queda nas receitas. No Brasil, 5G da companhia foi ativado em 8 cidades, seguem pilotos em Open Ran e SDN em parceria com AWS e Google.

O grupo espanhol Telefónica, dono da Vivo no Brasil, divulgou hoje, 29, os resultados no segundo trimestre. Os números apontam para recordes resultantes da venda de ativos e parcerias firmadas ou concluídas no período. Assim, a holding registrou lucro líquido de € 9,98 bilhões entre abril e junho. Um ano antes, a rubrica fora de € 491 milhões.

Qualquer crescimento já era esperado em função de 2020 ter sido mais impactado pela pandemia de Covid-19. Mas a criação de joint venture com a Virgin Media no Reino Unido e a venda de torres por parte da Telxius, elevaram os ganhos do grupo, resultando no incremento de mais de 20x. A venda de 50% da Fibrasil foi concluída em julho, e deve portanto entrar no próximo balanço do grupo.

Os resultados operacionais, por sua vez, são mais modestos. As receitas do grupo espanhol encolheram 3,6% no trimestre, para € 9,96 bilhões. O lucro operacional antes de impostos, amortizações, depreciações (OIBDA) e sem considerar as vendas de ativos encolheu 4,7%, para € 3,27 bilhões. O endividamento líquido da companhia foi reduzido em € 11 bilhões no último ano, e agora é de € 26,2 bilhões.

Em termos de acessos, a Telefónica está em alta. Em junho a companhia tinha no mundo 343,47 milhões de clientes de varejo, 3,6% a mais que no fim do primeiro trimestre. A companhia perdeu clientes no telefone fixo e TV paga, mas cresceu na banda larga fixa em fibra e no celular. Contabilizando os acessos de atacado, o grupo fechou o trimestre com ganho de 3,7%, para 367,22 milhões de usuários.

Tecnologia

O grupo segue investindo em 5G nos países em que atua, especialmente na Europa. A Telefónica aposta no Open Ran, e avisa que pretende ter 50% da rede móvel adaptada ao padrão até 2025. Já estão em uso aplicações Open Ran no Brasil, na Alemanha, na Argentina e no Reino Unido. Nos próximos meses, será ativada a tecnologia na Espanha, para fins de piloto.

A empresa também informa que a rede 5G DSS no Brasil foi ativada em oito cidades. A implantação depende do leilão de espectro que ainda será realizado pela Anatel. Nos países onde novas frequências foram liberadas, a empresa está mais acelerada. No Reino Unido, cobre 190 cidades. Na Alemanha, 80.

A Telefónica também avisa que está fazendo testes com redes definidas por software em parceria com a AWS e o Google Anthos no Brasil, seguindo padrão de virtualização definido pelo Telecom Infra Project (TIP).