A TIM divulgou na noite desta segunda-feira, 6, o resultado do 3º trimestre de 2023, no qual apurou alta de 53% no lucro líquido “normalizado”, que desconsidera fatos não recorrentes, e chegou a R$ 724 milhões. O lucro líquido tradicional foi de R$ 716 milhões, superior em 59% ao valor obtido no mesmo período de 2022.

O EBITDA Normalizado, utilizado pelo mercado para avaliar a sustentabilidade operacional das empresas, teve alta de 50,9% e chegou em R$ 1,4 bilhão. Os investimentos mudaram menos, 2,1%, para R$ 998 milhões.

A alta veio apresar da redução da base móvel de clientes. Esta encolheu em 11%, para 61,25 milhões de assinantes. Foi resultado direto dos desligamentos de clientes adquiridos da Oi Móvel, muitos dos quais considerados inativos.

A TIM perdeu mais clientes no pré-pago (12,9%) do que no pós (8,4%). Com isso, terminou setembro tendo 34 milhões de usuários pré e 27,17 milhões no pós. No segmento de banda larga fixa por fibra, passou de 708 mil assinantes para 791 mil, alta de 11,6% na comparação ano a ano.

As receitas líquidas cresceram 7,5% apesar do desligamento de clientes. Chegaram a R$ 6,05 bilhões. Disso, R$ 5,55 bilhões vieram do móvel, e R$ 325 milhões da banda larga fixa. A receita média por usuário (ARPU) aumentou 21% a.a..

No relatório, a companhia destaca o aumento da geração líquida de caixa total, que excluindo o pagamento de dividendos, avançou 76% a.a., e 20% considerando a distribuição de dividendos (a maior parte vai para o controlador italiano, o Grupo TIM).

A companhia terminou setembro com endividamento total de R$ 18,18 bilhões, dos quais R$ 4,2 bilhões com vencimento no curto prazo (2025). Desconsiderando os contratos de alugueis, a dívida de curto prazo é de R$ 2,3 bilhões, e a de longo prazo, de R$ 5,82 bilhões.

Dados operacionais

A TIM terminou o trimestre com cobertura 4G em 5,5 mil cidades. Diz que 100% da população brasileira vive sob sua área de cobertura. Já o 5G foi ativado em 180 cidades. Em termos de casas aptas a assinar sua banda larga fixa em fibra (FTTH), tem 9,3 milhões, em 82 cidades. Seu backbone óptico chegou a 1,48 mil cidades. Veja o detalhes abaixo:

CVM questiona volume atípico

Além da divulgação do balanço, a TIM informou ao mercado que a CVM questionou a empresa sobre o volume atípico de negociação dos papeis da empresa na B3 no dia 1º de novembro. Naquele dia, a quantidade de ações negociadas foi 2,4x superior à vista nos dias anteriores. O volume financeiro movimentado saltou na mesma proporção.

A empresa rebateu afirmando que desconhece qualquer informação que justifique a movimentação, e que já não tivesse sido divulgado através de fato relevante publicado nos dias anteriores. E indica também que todas as empresas do setor tiveram um dia 1º positivo. Enquanto a TIM subiu 4,4%, a Desktop subiu 6% e a Vivo, 5,1%.