Lucro da TIM em 2021 salta 60,4%, puxado pela criação da I-Systems

A operadora móvel TIM Brasil divulgou na noite desta quarta-feira, 23, os resultados para o ano de 2021, com forte aumento no lucro lucro líquido. Este somou R$ 2,95 bilhões no ano passado, uma alta de 60,4%. Segundo a companhia, essa alta reflete entradas não recorrentes de dinheiro, em especial, o pagamento da IHS pela participação majoritária na empresa de rede neutra I-Systems – negócio este que somou R$ 782,2 milhões ao caixa da TIM no quarto trimestre.

Desconsiderando efeitos não recorrentes ao longo do ano, o lucro líquido “normalizado” da TIM em 2021 foi de R$ 2,2 bilhões, alta de 17,6% sobre 2020.

PUBLICIDADE

A companhia registrou ainda receitas de R$ 18 bilhões em 2021, alta de 4,6%. O EBITDA cresceu 13,4%, para R$ 9,45 bilhões. Se normalizado, o EBITDA foi de R$ 8,73 bilhões, aumento de 4,4%.

Clientes

Em termos operacionais, a companhia encerrou 2021 com base móvel de clientes de 52 milhões, crescimento de 1,2% frente 2020. No pré-pago, perdeu 1,4% da base, que somou 29,2 milhões. Em compensação, cresceu 4,7% no pós-pago, para 22,86 milhões.

A companhia perdeu market share tanto no pré, como no pós-pago no ano passado. Em compensação o churn (rotatividade de clientes) diminuiu de 4,4% para 3,5%. E a receita por cliente (ARPU) aumentou 5,9%, em média, para R$ 26,4.

Na banda larga fixa, a TIM Live ampliou a base FTTH (fibra até a casa do cliente) em 33,6%, para 399 mil clientes. Mas diminuiu a base FTTC (fibra até o armário da operadora no bairro atendido) em 17,6%, que encolheu a 286 mil conexões. Dessa forma, a empresa registrou no ano adições líquidas em banda larga fixa de apenas 40 mil clientes. Ao todo, a TIM Live chegou ao fim de 2021 com 685 mil clientes. A receita média por acesso cresceu 3,7%, a R$ 90,4.

No 4 º trimestre

O resultado do quarto trimestre de 2021, comparado ao mesmo período de 2020, mostra aumento de 2,6% nas receitas líquidas, que atingiram R$ 4,8 bilhões. O EBITDA aumentou 35,7% ano a ano, e somou R$ 3,19 bilhões. O lucro líquido foi de R$ 1 bilhão, alta de 0,2%. Excluindo-se os ganhos com a venda do controle da I-Systems, a TIM teria lucro líquido de R$ 768 milhões, queda de 26% a.a.

PUBLICIDADE