Lucro da TIM cresce 58% no 1T21, para R$ 277 milhões

A TIM registrou lucro líquido de R$ 277 milhões no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 57,9% sobre igual período de 2020. O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 2 bilhões, alta de 4,5% na comparação anual.

A receita líquida somou R$ 4,340 bilhões, ligeira alta de 3% sobre igual período do ano anterior. De acordo com a empresa, o indicador confirma a trajetória de recuperação observada desde o terceiro trimestre de 2020. “Essa melhora foi limitada parcialmente por impactos concentrados no mês de março, devido à nova onda da pandemia de covid-19”, diz a TIM.

De acordo com a Tim, as principais alavancas para este desempenho foram a retomada do crescimento da receita de serviços móveis e a manutenção do avanço da receita de serviços fixos.

A TIM terminou o primeiro trimestre com 43,97 milhões de clientes de telefonia 4G, crescimento anual de 12,6%. A base de clientes de banda larga fixa subiu 13,3%, para 662 mil.