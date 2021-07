Lucro da TIM cresce 155% no 2T21 e soma R$ 681 milhões

A TIM Brasil divulgou agora à noite, 26, o seu resultado operacional do segundo trimestre de 2021, quanto apresentou um lucro líquido de R$ 681 milhões, alta de 154,7% em relação ao mesmo período do ano passado, marcado pela pandemia do Covid-19. A receita de serviços também cresceu, 8,7%, e somou R$ 4,226 bilhões e aumento de 5,9% no Ebitda (fluxo de caixa).

A empresa reporta crescimento de receita nos dois serviços – fixo (que cresceu 11,1%, e móvel, 8,5%). Nos primeiro semestre, a receita líquida de serviços cresceu 6% ano/ano e o BITDA aumentou 5,2% no mesmo período, registrando 20 trimestres de crescimento positivo. O Arpu (conta média) do celular também apresentou crescimento de 10,3% em relação ao segundo trimestre de 2020, passando para R$ 25,8.

Serviços Financeiros

A TIM reportou R$ 20 milhões de recursos novos com os serviços financeiros, em sua parceria com o banco C6, e um número recorde de contas bancárias abertas – mais de 3 milhões de contas. A operadora informa ainda que, dos atuais 1,4% de participação que possui no banco, com as novas metas alcançadas, a participação acionária total vai crescer para 2,9%.

Fiber.Co

A empresa espera que até outubro seja dada a anuência prévia da Anatel para a criação de sua nova unidade de fibra no atacado (em parceria com o IHS). A operação, no valor de R$ 1,6 bilhão, foi aprovada pelo Cade em junho deste ano. A empresa informou também que já alcançou 4,3 mil cidades com a tecnologia 4G e 1,5 mil municípios com a 4,5 G.