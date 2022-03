Lucro da Positivo Tecnologia cresce 255% em 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Positivo Tecnologia registrou alta das receitas em 54% em 2021 em razão do aumento das compras corporativas e de contratos ganhos em licitações

A Positivo Tecnologia reportou crescimento de 54% das receitas em 2021 e de 255% do lucro líquido, em comparação com 2020.

As receitas somaram R$ 4 bilhões em receita bruta anual. O lucro líquido recorrente também aumentou e atingiu R$ 203 milhões. Outro destaque foi o resultado recorde do EBITDA de R$ 345 milhões no ano, avanço de 112% em relação a 2020.

Segundo a empresa, os resultados vieram da diversificação dos investimentos do grupo. A empresa ampliou os segmentos de atuação em todas as áreas: Consumer, Negócios Corporativos e Instituições Públicas.

“Seguimos com uma forte demanda em todas as nossas Unidades de Negócios, principalmente em Negócios Corporativos e Instituições Públicas. Além disso, continuamos acelerando o processo de transformação com fortalecimento da estratégia de diversificação por meio de novas iniciativas e investimentos nas nossas Avenidas de Crescimento”, comenta Hélio Bruck Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia.

A empresa é fornecedora, por exemplo, das urnas eletrônicas compradas pelo pelo Tribunal Superior Eleitoral, em licitação realizada ano passado.

A unidade de Negócios Corporativos aumentou a representatividade na receita e apresentou receita bruta de R$ 826 milhões no acumulado do ano, 24,9% superior a 2020. A companhia apresentou vendas recordes de equipamentos para pequenas, médias e grandes corporações, ampliando seu market share nesse segmento.

O negócio de Hardware as a Service (HaaS) já representa cerca de 40% do faturamento de vendas para grandes empresas. Em Soluções de Pagamento, a companhia apresentou crescimento de 422% em relação a 2020, resultado da conquista de novos clientes no período para fornecimento de novos modelos de terminais móveis de pagamento (POS).

O segmento Consumer apresentou receita bruta de R$ 1.83 bilhão em 2021, crescimento de 35,1% em relação ao ano anterior. Em PCs, o volume de vendas em 2021 foi 6,5% maior ao que foi reportado em 2020, com aumento de 21,4% do ticket médio nesse período.

A unidade de Instituições Públicas teve receita bruta de R$ 1,32 bilhão, 133,7% maior que 2020 e corresponde a 33% de representatividade no faturamento total da Positivo Tecnologia. Em relação aos projetos já ganhos (contratados e a contratar), somam o montante de mais de R$ 2 bilhões para os próximos períodos. O resultado reflete o aumento de contratos de licitações, em especial para atendimento a clientes de educação e bancos públicos.

“Os resultados financeiros de 2021 demonstram o acerto da estratégia de diversificação e segmentos de atuação, mesmo diante de todos os desafios enfrentados no ano. Para 2022, seguimos confiantes com o desempenho dos negócios. Estamos trabalhando na construção de fortes alicerces a fim de nos mantermos como uma das Companhias líderes em tecnologia de hardware no Brasil”, conclui o presidente da Positivo Tecnologia.

E a Positivo Tecnologia espera que neste ano o crescimento repita 2021. A expectativa da empresa é que a receita para o ano de 2022 fique entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões.

