A Nokia divulgou, nesta quinta-feira, 20, os resultados financeiros do primeiro trimestre deste ano. Na abertura de 2023, a companhia finlandesa obteve lucro líquido de 289 milhões de euros (aproximadamente US$ 316,85 milhões), alta de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de 219 milhões de euros (US$ 240,10 milhões).

A empresa, que recentemente anunciou o direcionamento dos negócios para o mercado corporativo, também expandiu a receita no primeiro trimestre.

No caso, a receita líquida alcançou 5,85 bilhões de euros (US$ 6,41 bilhões), avançando 9% sobre o faturamento reportado no primeiro trimestre de 2022, que foi de 5,34 bilhões de euros (US$ 5,85 bilhões).

As divisões de Infraestrutura de Rede (14%), Redes Móveis (13%) e Serviços de Nuvem e Rede (3%) tiveram resultados positivos no primeiro trimestre. A receita da unidade Nokia Technologies, por sua vez, caiu 21% no período de janeiro a março.

No recorte por região, o grande destaque foi o avanço de 325%, em uma base ajustada, dos negócios na Índia. “O forte crescimento nas vendas líquidas na Índia foi relacionado a Redes Móveis, pois as implantações de 5G continuaram a aumentar no primeiro trimestre de 2023”, diz a empresa, em trecho do balanço financeiro.

Os negócios também cresceram na região da África e do Oriente Médio (7%) e na Europa (5%). Na América Latina, o desempenho ficou estável. Por outro lado, a receita caiu 12% na América do Norte e na China. Também houve baixa de 7% na região da Ásia-Pacífico.

“Olhando para o futuro, estamos começando a ver alguns sinais do ambiente econômico impactando os gastos dos clientes. Dada a necessidade contínua de investir em 5G e fibra, vemos isso, principalmente, como uma questão de tempo”, avaliou Pekka Lundmark, presidente e CEO da Nokia.

O executivo, no entanto, sinalizou que a companhia manterá a disciplina de custos para passar pelo período de incerteza. Além disso, reiterou a expectativa de que a lucratividade atinja resultados ainda melhores no segundo semestre do ano.

“Continuamos no caminho para entregar mais um ano de crescimento em 2023”, assegurou Lundmark.