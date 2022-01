Lucro da Intel cai 21% no 4º tri, apesar de receita recorde

No quarto trimestre de 2021, o faturamento da empresa foi de US$ 20,5 bilhões e o lucro líquido, US$ 4,6 bilhão. O setor de Data Center foi o responsável por aumentar a receita, ao obter crescimento de 21% no trimestre

A Intel manteve sua receita no ano e último trimestre de 2021 estável, mas seu lucro líquido sofreu queda. O último trimestre adicionou mais US$ 4,6 bilhões aos lucros da empresa, o que chegou a uma queda de 21% em relação ao último trimestre de 2020. No ano, o acumulado do lucro foi de US$ 19,9 bilhões, com declínio de 5%.

Em termos de receita o CEO da Intel Pat Gelsinger afirmou o quarto trimestre e o ano de 2021 representaram recordes. A receita do quarto trimestre cresceu 3% e ficou em US$ 20,5 bilhões em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto de janeiro a dezembro o crescimento foi ainda menor, de 1%. A empresa concluiu o ano com US$ 79 bilhões.

O setor de Data Center da companhia foi um dos contribuintes para o recorde do quarto trimestre da companhia, crescendo 20% no ano a ano. A divisão trouxe receita de US$ 7,3 bilhões, o que não foi suficiente para compensar os números dos trimestres passados, uma vez que o setor acabou com declínio de 1% no ano e receita de US$ 25,8 bilhões.

A divisão de IoT também teve um trimestre recorde, refletindo recuperação da demanda da pandemia. No quarto trimestre a receita do segmento foi de US$ 1,4 bilhão e, no ano, de US$ 5,4 bilhões. Já o grupo de Client Computing registrou US$ 10,1 bilhões de receita no quarto trimestre, queda de 7% no ano a ano. Em 2o21, o setor somou US$ 40 bilhões, sendo a divisão que mais gerou receita à Intel.

Durante todo o ano, a companhia pagou US$ 5,6 bilhões em dividendos. A companhia também finalizou a transferência de seu negócio de memória Nand para a SK hynix. A Intel anunciou ainda o investimento de US$ 20 bilhões em duas fábricas de chips no estado de Ohio, Estados Unidos. Esse será o primeiro novo local de fabricação da Intel em 40 anos.

Para o primeiro trimestre de 2022, a empresa estima uma pequena queda, com receita chegando a 18,3 bilhões aproximadamente. A companhia não divulgou, porém, a projeção de lucro líquido para o primeiro trimestre de 2o21.

