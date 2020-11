Lucro da Cisco cai 26% no trimestre

A Cisco publicou hoje, 12, os resultados financeiros do trimestre encerrado no final de outubro – considerado o primeiro trimestre fiscal da companhia. No período, registrou queda de 26% no lucro líquido, que foi a US$ 2,2 bilhões. As receitas caíram 9%, a US$ 11,9 bilhões.

Os resultados pioraram em todas as regiões em que a Cisco vende seus produtos. Nas Américas, na Europa, na África e no Oriente Médio, a queda foi de 10%. Na Ásia a retração foi de 8%. As vendas de equipamentos de infraestrutura encolheram 16%. Esse é o carro chefe da companhia, e faturou US$ 6,34 bilhões. As vendas de aplicações caíram 8%, para US$ 1,38 bilhão. A única divisão que cresceu foi a de segurança, com expansão de 6%, no entanto, esta unidade é ainda pequena comparada às demais, faturando US$ 861 milhões.

Para o próximo trimestre fiscal, que termina em janeiro, as previsões não são melhores. A expectativa é de receita estável ou 2% menor que a registrada um ano antes.