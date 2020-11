Lucro da Algar despenca 44,4% no 3º trimestre

A operadora mineira Algar Telecom divulgou hoje, 11, os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020. A companhia registrou queda de 44,4% no lucro líquido do período, comparado ao terceiro trimestre de 2019. O resultado foi de R$ 28,1 milhões.

No 3T20 os custos e despesas operacionais consolidados, excluindo depreciação e amortização, somaram R$ 348,0 milhões. Desconsiderando o efeito positivo não recorrente de R$ 10,4 milhões ocorrido no 3T19, os custos e despesas foram 10,9% maiores que os do mesmo período do ano anterior.

PUBLICIDADE

O aumento das despesas se deveu à expansão das equipes de vendas em novos territórios que passaram a ser atendidos pela operadora, explicou a companhia. A empresa também gastou mais com materiais (aumento de 207,7% em relação ao mesmo período de 2019). Essa variação é decorrente da aceleração das vendas de modens para suportar o crescimento de clientes de banda larga em fibra.

A receita bruta da empresa, no entanto, cresceu 7,2% na comparação ano a ano, para R$ 760 milhões. A receita líquida cresceu 9,9%, para R$ 593,8 milhões. O EBITDA aumentou 3,7%, a R$ 245,7 milhões. O Capex da empresa encolheu 49,1%, para R$ 103,5 milhões. O endividamento líquido diminuiu 1,3%, para R$ 1,8 bilhão.