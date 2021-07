Logicalis se une ao Telecom Infra Project à espera do 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Consultoria vê oportunidade no desenvolvimento do Open RAN

O TIP reúne centenas de companhias. Fundado pelo Facebook, estão na comunidade desde provedores de serviços e parceiros de tecnologia até integradores de sistemas. Os mais de 500 associados incluem Intel, Nokia, TIM, Telefônica Vivo, e universidades como Sorbonne, Unicamp e Universidade da Califórnia.

“A associação ao TIP nos permite uma troca mais intensa de conhecimento com as empresas que estão à frente desse movimento por padrões abertos. Com isso, poderemos oferecer o que há de mais inovador em telecom, sejam soluções proprietárias ou plataformas abertas”, diz Christian Hisas, Diretor de Tecnologia e Portfólio da Logicalis para a América Latina.

“O mercado está em trajetória de crescimento e queremos, cada vez mais, nos posicionar na vanguarda das inovações em conectividade e oferecer um portfólio diversificado”, destaca Hisas.