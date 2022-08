Logicalis e Dell acertam parceria para acelerar tecnologias de redes móveis 5G

A Logicalis anunciou nesta quarta, 3, uma parceria com a Dell com foco no 5G. Pelo acordo, ambas vão oferecer uma infraestrutura de processamento de dados uso das desenvolvedoras de aplicações de redes móveis 5G. Não foram revelados detalhes financeiros do acordo.

A parceria mira o promissor mercado da computação de borda de rede (Mobile Edge Computing – MEC) na estrutura da rede móvel das operadoras. A infraestrutura MEC é vista como fundamental para viabilizar a oferta de aplicações em alta velocidade e com baixíssima latência.

Entre as aplicações que vão utilizar esse tipo de tecnologias estão veículos autônomos, cirurgias e exames remotos, e drones para monitoração de plantações ou rebanhos.

A parceria prevê que a Dell vai fornecer os servidores de arquitetura x86 para a rede MEC. A Logicalis será a revendedora dos projetos que utilizam os equipamentos. O acordo também abarca a topologia de rede Open RAN.

Com a parceria junto à Dell, também será possível, em uma estrutura montada pela Logicalis, simular ambientes e casos de uso de diversas aplicações que demandam processamento de alta performance. “A nova arquitetura pretende tornar possível a realidade dos padrões abertos”, diz Kan Wakabayashi, CTO da Logicalis para a América Latina.

A Logicalis tem investido bastante para aproveitar as oportunidades de negócio da chegada do 5G. Em junho de 2021, comprou a integradora alemã de infraestrutura de rede e soluções 5G Siticom. De olho na implantação da nova tecnologia, fechou uma parceria com a IBM, em março de 2022.

