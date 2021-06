Logicalis compra integradora alemã de infraestrutura de rede e soluções 5G

Com Siticom, Logicalis ampliará capacidade de atendimento no segmento de IoT Industrial na Europa, no Oriente Médio e na África

A Logicalis, integradora de serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação, comprou a empresa especialista em transformação e modernização de rede Siticom. O investimento fortalece a capacidade da Logicalis de entregar serviços definidos por software para os clientes que buscam conectar pessoas e dispositivos.

A Siticom foi fundada em 2010 e é forte no mercado de rede definidas por software (SDN) e 5G, com especialidade em redes de comunicação e soluções de rede de campus. Com uma equipe de 130 especialistas distribuídos pela Alemanha, a empresa desenvolve soluções complexas para seus clientes, incluindo os maiores provedores de serviços de telecomunicações no mundo, fornecedores de serviços financeiros e operadoras de infraestrutura de instalações químicas.

A aquisição reforça o posicionamento da Logicalis como um centro de expertise pan-EMEA em capacidades avançadas de rede 5G, para evoluir na interoperabilidade de redes orquestradas de nuvem.

“Infraestruturas modernas de rede são a base de todos os negócios digitais. A decisão estratégica de adquirir a Siticom foi impulsionada pela crescente demanda por serviços de banda larga e expansão de fibra óptica que acompanham nossa entrega contínua de velocidade, escala e agilidade a clientes globais. Como Parceira Global Golden da Cisco, já desenvolvemos soluções SD-WAN e, juntos com a Siticom, poderemos aprimorar essa parceria e criar ofertas 5G de ponta a ponta para os negócios do futuro”, destaca Bob Bailkoski, CEO da Logicalis.

Para Jürgen Hatzipantelis, Codiretor Executivo da Siticom, “a avançada expertise em redes, combinada com o alcance global da Logicalis, abre novos mercados para os dois negócios. Como fornecedora global de serviços gerenciados (MSP), a Logicalis ajudará no crescimento da Siticom e no estabelecimento dos fundamentos institucionais necessários para aumentar os negócios, preservando nossa cultura de abertura e inovação”.

A Siticom também faz implementações de IoT Industrial e de redes públicas e privadas, inclusive com 5G. Tem parcerias com Nokia, Airspan, Metaswitch e Druid Software. (Com assessoria de imprensa)