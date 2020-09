Locaweb compra a Social Miner, startup investida pela Wayra

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Social Miner, startup de análise de dados de comportamento do consumidor online em e-commerces, foi comprada pela Locaweb, empresa brasileira de serviços de internet, por R$ 22,25 milhões.

A startup foi investida pela Wayra, hub de inovação aberta do grupo Telefónica e uma iniciativa Vivo, em 2018, juntamente com os fundos de venture capital Canary e Indicator Capital. A venda da startup representa o terceiro “exit” da Wayra em 2020.

Fundada em 2014 por Ricardo Rodrigues e Roger Mattos, a Social Miner compreende a jornada de compra de cada usuário e identifica a linguagem e contexto ideais para se comunicar com cada consumidor, ajudando sites e e-commerces a aumentar suas conversões. Entre seus mais de 100 clientes estão Natura, Nike, Brastemp, Renner, Brasil Brokers, EAD Laureate, Avon e Carrefour.

Criada em 2011, a Wayra opera em 10 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Alemanha, México, Peru, Espanha, Reino Unido e Venezuela) e já investiu mais de 45 milhões de euros. Atualmente, 500 startups fazem parte do portfólio de inovação aberta global da Telefónica e mais de 20% fazem negócios com a companhia. Presente no Brasil desde 2012, já investiu em 78 startups e possui 34 em portfólio.