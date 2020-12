Locaweb anuncia aquisição de hub focado em e-commerce

Com a aquisição da Ideris, Locaweb amplia sua presença no crescente e-commerce brasileiro

A Locaweb anunciou na noite de ontem, 10, a compra da Ideris, plataforma de integração multicanal que permite revendedores operarem em diversos marketplace.

A empresa pertencia ao grupo Meli, que vendeu o negócio por R$ 18,3 milhões. Com isso, a Locaweb passa a dispor de uma série de ferramentas e soluções para e-commerce, como plataforma de lojas virtuais e sistemas de pagamento e recorrência e mais de 328 integrações. Essa é a quarta aquisição da empresa em três meses.

O negócio da Ideris se baseia em cobrar alguns centavos a cada operação realizada. No terceiro semestre de 2020, a empresa processou 15 milhões de vendas, que somavam R$ 2,1 bilhões. Fundada em 2017, a companhia conta com 5 mil clientes que irão vender R$ 7,5 bilhões este ano. A média de venda por cliente é de R$ 125 mil por mês. Isso representa mais do que a Tray, plataforma da Locaweb, que conta com uma média de R$ 25 mil a R$ 30 mil.

A Ideris também já possui seis parcerias com plataformas de e-commerce, como Loja Integrada e Nuvemshop. Mas não dispõe de parceria com a Tray, o que significa que não haverá sobreposições de parcerias.

*Ramana Rech é estagiária de jornalismo do Tele.Síntese