Living App, o markteplace pela TV da Telefónica

A Telefónica conclamou hoje, 28, as empresas de todos os setores econômicos a fazerem parte de seu Living App, um marketplace criado com a marca Movistar ( a marca da telefonia móvel e dos serviços para as residências da operadora na Espanha) para compras pela TV.

A apresentação foi feita hoje, 28, no primeiro dia do Mobile World Congress, por Antonio Gustmán Sacristán, o diretor para Digital Home da operadora. Segundo ele, a plataforma Digital Home da empresa, que conta agora com mais esse sistema, permite que empresas de qualquer setor econômico vendam os seus produtos e serviços pela TV. ” Podemos alcançar um milhão de lares na Espanha”, ressaltou ele.

Além da plataforma de marketplace, Sacristán detalhou o hardware que também é comercializado pela empresa, conhecido como HAC – Home As a Computer – que conecta todos os aparelhos da casa e ainda oferece sistemas de segurança que podem ser controlados remotamente pelo celular.

Conforme o executivo, as empresa estuda adaptar sua plataforma de residência digital para o Brasil e Inglaterra, países onde tem as maiores operações fora da Espanha.

Segundo Sacristán, desde o início da pandemia do Covid-19, a empresas registrou, na Espanha, incremento de consumo de dados pelo celularde 50% e aumento de 25% no tráfego de voz.