Live vai debater constelação de satélites e redução do Fistel

Os impactos do 5G para operadoras também serão levantados no evento promovido pelo Tele.Síntese nesta sexta-feira, 16

Novas constelações de satélites, a redução do Fistel e como fica a competição no Brasil no segmento serão os temas debatidos na live promovida pelo Tele.Síntese nesta sexta-feira, 16. O evento está marcado para as 14h30.

Para falar sobre os temas confirmaram presença o gerente de órbita, espectro e radiofrequências da Anatel, Agostinho Linhares; o diretor comercial da Viasat, Bruno Henriques; e o Country Manager da Telesat, Mauro Wajnberg.

Um dos pontos a ser levantado no debate é de como a Anatel está administrando as frequências para as novas constelações de baixa órbita. E de que maneira a agência pretende outorgar as posições brasileiras, com o fim dos leilões para exploração de satélite.

Outro ponto que será abordado é um balanço da exploração do satélite brasileiro pela Viasat e quais os planos dessa operadora para o Brasil. Os impactos do leilão do 5G sobre as operadoras e os serviços que poderão ser prestados pelos nanossatélites.

Para participar, inscreva-se aqui.