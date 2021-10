Live Tele.Síntese debate sistema financeiro nesta sexta, 22

As operadoras de telecomunicações têm investido na vertical financeira. E contam com a vantagem da carteira significativa de clientes. Alguns produtos já foram lançados e na live do Tele.Síntese, que acontece nesta sexta-feira, 22, serão apresentadas as experiências nessa área da Oi e da Surf Telecom.

Pela agregadora de MVNO vai falar a head de Soluções e Produtos Financeiros, Tatiana Rodrigues; enquanto pela Oi, fala o head de Ecossistemas e Verticais, Raffael Malta. Temas como as operadoras podem contribuir para a inclusão financeira de seus clientes e os investimentos e parcerias que estão sendo firmados nesse sentido estarão presentes no encontro.

Questões como o tipo de abordagem que as operadoras estão propondo para atrair clientes financeiros; que produtos oferecem hoje e quais pretendem agregar nos próximos meses, serão abordadas pelos debatedores.

Além disso, podem discorrer sobre os impactos do open banking e open finance para a bancarização dos brasileiros.

O debate sobre o sistema financeiro e o microcrédito começa sempre às 14h30 e a inscrição pode ser feita aqui.