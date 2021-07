Live desta sexta sobre 5G e antenas tem presidentes da Anatel e da Conexis

Com a dificuldade atual de instalação de antenas, dadas as legislações dos municípios, como ficará a implantação do 5G no Brasil? Houve algum avanço nessa área? Essas são questões que serão respondidas na live que o Tele.Síntese promove nesta sexta-feira, 30.

A nova tecnologia exige um número muito maior de sites e o compartilhamento pode reduzir esse problema, mas as empresas têm interesse nisso? Essa é uma questão que precisará ser enfrentada pela Anatel, que imporá prazo para que o 5G seja implantado. O presidente da agência, Leonardo de Morais, um dos convidados do debate, pode esclarecer esses pontos.

Morais pode falar também sobre os próximos passos da agência para a realização do leilão, como o prazo para publicação do edital, após aprovação pelo Tribunal de Contas da União (TCU), marcada para o dia 18 de agosto. Outra dúvida do mercado pode ser abordada pelo presidente, se as empresas de infraestrutura, que não prestam serviços de telecomunicações, poderão efetivamente participar do certame.

Ao presidente da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, caberá apresentar um balanço da situação atual das legislações sobre antenas e uma estimativa de quantos sites seriam necessários para a implantação do 5G. O diretor da ConnectoWay, William Taylor, irá falar sobre os negócios do 5G e de que maneira a nova tecnologia e serviços poderão estimular o desenvolvimento econômico do país.

Você não pode perder esse debate. Começa sempre às 14h30.